Toulouse : L’Envol des Pionniers vous ouvre ses portes gratuitement pour la Nuit Européenne des Musées !

Samedi 17 mai 2025 à 19h00, à l’occasion de la 21ème édition de la Nuit Européenne des Musées, L’Envol des Pionniers vous invite à un voyage dans le temps exceptionnel en vous ouvrant gratuitement ses portes de 19h à minuit !

Pour cette soirée spéciale, L’Envol des Pionniers met à l’honneur sa nouvelle exposition événement « Air France, une histoire d’élégance » en organisant un grand concours d’élégance. Mais ce n’est pas tout ! De nombreuses animations sont prévues tout au long de la soirée pour vous embarquer dans une ambiance festive au cœur des Années Folles.

UNE SOIRÉE GRATUITE SOUS LE SIGNE DE L’ÉLÉGANCE

Situé sur les terres historiques de l’Aéropostale, L’Envol des Pionniers participe à la Nuit Européenne des Musées en vous offrant l’accès gratuit à l’exposition événement « Air France, une histoire d’élégance », ainsi qu’à l’exposition permanente.

Le point culminant de la soirée sera sans aucun doute le concours d’élégance. Tout au long de la nuit, des personnages costumés à la mode des années 1920 à 1950 défileront devant vous, et vous serez invités à voter pour la personne la plus élégante. Le résultat de ce concours vous plongera dans l’histoire de l’Aéropostale, en tentant collectivement de replacer les costumes dans leur ordre chronologique d’apparition.

Dès 19h00, des personnages hauts en couleurs vous guideront à travers l’épopée de l’Aéropostale grâce à de petites saynètes improvisées par une troupe de comédiens inspirés par les lieux et les visiteurs. Vous pourrez également tester vos connaissances sur les années 1920 à 1950 en participant à un grand quizz.

Pour une pause gourmande, le foodtruck Kezako régalera vos papilles tout au long de la soirée. Et pour immortaliser cette nuit spéciale, petits et grands pourront prendre la pose devant un photobooth vintage et repartir avec un souvenir unique.

N’hésitez pas à vous joindre à la fête en venant vous-mêmes déguisés dans l’esprit des années 1920 à 1950 !

Infos Pratiques :

Date : Samedi 17 mai 2025 à 19h00

Lieu : L’Envol des Pionniers, Toulouse

Tarifs : gratuit

Réservations :

L’envol des Pionniers