L’été à Toulouse : Demandez le programme pour tous !

Eté sous Covid-19. Eté revisité. L’été à Toulouse se transforme cette année pour nous offrir tout de même de beaux moments à venir !

Une été au Metronum !

Tempos d’été au Métronum qui rouvre ses portes en mode convivial : le public sera accueilli dans le patio et avec une jauge intimiste (40 personnes). Au programme : des Concerts en transat, du Ciné sous les étoiles en partenariat avec l’Utopia Borderouge et des conférences musicales gratuites pour découvrir les coulisses des hits mondiaux en partenariat avec la médiathèque José-Cabanis (La Fabrique de la Musique).

Le tout est proposé dans une scénographie originale conçue spécialement pour l’occasion, avec rafraîchissements et collations sur place (en mode foodtruck). Parallèlement, des résidences d’artistes s’y dérouleront tout le mois de juillet, accompagnées d’actions culturelles pour partager le processus créatif avec le public. Par ailleurs, Arte et France 3 donneront à revivre des concerts mémorables du festival Rio Loco : Johnny Clegg, le zoulou blanc, la cantaora Rocio Marquez … pour soutenir la richesse de la scène musicale et les festivals.

« Ciné sous les étoiles » les jeudis 16, 23 et 30 juillet à 22h : 5€/3€

« Concerts en transat » les samedis 18, 25 juillet et 1er août à 19h : 8 €/5€

Les médiathèques et bibliothèques passent aussi en mode été !

Et du 15 juillet au 21 août, c’est biblioplage… on pourra s’installer au bord de la Garonne pour lire, participer à des ateliers d’écriture, se réveiller en douceur avec des lectures pour les enfants le matin à 10h et 11h, du lundi au vendredi.

Un été au Couvent

Le Couvent des Jacobins axe sa programmation estivale sur la gourmandise avec des ateliers autour de l’alimentation au Moyen-Age tous les mardis de juillet et août, de 10h à 18h, en français et en anglais. Scénographie, costumes, décors et anecdotes feront de cette expérience un moment ludique pour toute la famille et c’est compris dans le billet d’entrée au cloître !

En parallèle de ces « mardis médiévaux », un café éphémère médiéval sera installé dans le cloître, chaque mardi de 10h à 18h, à partir du 14 juillet. Dans le cadre magnifique du monument, les visiteurs pourront découvrir l’histoire avec leurs papilles avec le traiteur « Les Délices de l’histoire ». Mets salés et sucrés, boissons fraîches et chaudes seront au menu de ce café original.

Un été au Musée

Au musée Georges-Labit, 1ère édition de Tanabata, la Fête japonaise des étoiles, jusqu’au 10 juillet : ateliers créatifs et lectures de récits de voyages au Japon pour se transporter au pays du soleil levant. Pour tous publics, de 10h à 17h.

Le musée Saint-Raymond ouvre l’été des lieux habituellement fermés au public (dès 9 ans) : l’amphithéâtre romain et les thermes romains d’Ancely par exemple, et nous fait redécouvrir une part méconnue de l’histoire de la ville avec l’exposition Wisigoths. Rois de Toulouse. Il permet d’ expérimenter de nouvelles visites conçues pendant le confinement (dès 9 ans) : Super-héros ! Harry Potter Revelio…

Avant de partir, on fait une halte à la buvette dans le ravissant jardin du musée.

Un été au Quai des Savoirs

Après la réouverture de l’exposition Code Alimentation, le Quai des savoirs ouvre à nouveau ses portes aux petits dès le 4 juillet. Dans des jauges réduites et l’application rigoureuse des protocoles sanitaires, le Quai des Petits et le Plateau créatif permettront aux 2-7 ans et plus de jouer, bidouiller, relever des défis, imaginer …

Le Quai des Petits accueille les enfants de 2 à 7 ans accompagnés pour des séances d’une heure du mardi au dimanche à 10h, 12h, 14h et 16h.

Le Plateau créatif reçoit les plus de 7 ans, accompagnés d’un adulte, pour les « défis maker » les samedis et dimanches à 14h15 et 16h15.

Gratuit 1er dimanche du mois – Réservations conseillées sur quaidessavoirs.festik.net

En semaine, ils pourront s’inscrire au Quai des Curieux, centre de loisirs de Planète Sciences Occitanie qui investit les locaux.

Code Alimentation du mardi au dimanche, de 10h à 18h.

Un été au Muséum

Au Museum, on est en plein dans l’actu en explorant de nouveaux thèmes chaque jour avec les chroniques de l’été ! Il y en aura tous les jours, toutes les demi-heures, en alternance : Chronique d’un masque controversé, Virus! Tous aux abris ?! Chronique d’un pangolin malmené, Les mystères de la trousse de toilette ou comment en savoir plus, démêler le vrai du faux… Tout public à partir de 7 ans Et pour les plus petits à partir de 3 ans des petites chroniques sur de drôles d’animaux !

Tous les jours, sur inscription. Horaires sur le site museum.toulouse.fr

Un été dans les quartiers de Toulouse

Parmi les plus attractives de France, les activités des Centres culturels de la Mairie de Toulouse répondent à la volonté d’offrir à tous les publics les moyens de s’épanouir à moindre coût, voire gratuitement ! Cet été, découvertes culturelles dans la région, randonnées, animations diverses et stages sportifs ou artistiques, balades et baignades sur le littoral méditerranéen ou en bordure de lacs garantissent des instants inoubliables dans lesquels la convivialité invite à l’éveil, à l’échange, au partage. Dans les quartiers, des cinémas en plein air gratuits promettent aux enfants et aux familles un bel été sous les étoiles.

Un été autour de Toulouse !

Enfin, de nombreuses structures, comme La Cité de l’espace, L’Envol des Pionniers et Aeroscopia continuent leurs activités et rencontres durant l’été.

La Cinémathèque propose trente films durant son festival de cinéma en plein air du 17 juillet au 29 août et La Halle de la Machine lance la 2e édition de Halle Night Long à partir du 17 juillet.

On pourra aussi assister à des concerts avec Toulouse les orgues en juillet et août et à des spectacles avec le Théâtre Garonne, le Théâtre du Grand-Rond, la Cave-Poésie…