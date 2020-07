Le Festival Cinéminots en mode été à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Festival de cinéma jeune public de Toulouse, Cinéminots, prend ses quartiers d’été à l’ABC notamment jusqu’au 14 juillet.

L’édition 2020 du festival Cinéminots n’a pas pu avoir lieu en avril dernier, pendant les vacances de printemps. Qu’à cela ne tienne, le Cinéma ABC vous retrouve jusqu’au 14 juillet avec une programmation de films et d’animations pour les enfants.

Le Festival a aussi lieu au Studio 7 Auzielle et au Ciné 113 de Castanet-Tolosan.

Programmation :

YAKARI, LE FILM

De Xavier Giacometti et Toby Genkel – France – 1h30 – dès 6 ans

Yakari, le petit Sioux, part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. Une quête qui va l’entraîner à travers les plaines à la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem. Un message d’amitié et de respect des animaux et de la nature.

AVANT-PREMIERE EXCEPTIONNELLE DIMANCHE 12 JUILLET A 14h30

YUKI, LE SECRET DE LA MONTAGNE

De Tadashi Imai – Japon – 1h30 – dès 8 ans

Chevauchant son cheval blanc, Yuki, jeune kami, divinité de l’hiver, est envoyée dans le monde des hommes pour ramener paix et espoir. Un conte plein d’humour et d’énergie et de fraîcheur.

AVANT-PREMIERE EXCEPTIONNELLE MARDI 14 JUILLET A 11h

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE

De Zdeněk Miler – République tchèque – 43 min – Dès 2 ans

L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma dans ce programme de 3 courts-métrages !

Mercredi 8 juillet à 16h30, Jeudi 9 juillet à 11h, Vendredi 10 juillet à 16h15, Mardi 14 juillet à 16h

LES PETITS CONTES DE LA NUIT

Programme de courts-métrages – France – 40 min – Dès 3 ans

Six contes-doudous sur l’univers du sommeil et de la nuit. Avec des techniques d’animation diverses qui alternent stop motion, dessins incrustés dans des images réelles, etc.

Vendredi 10 juillet à 10h45 séance précédée d’un ciné-conte, Lundi 13 juillet à 10h45

PETITES HISTOIRES EN IMAGES

Programme de courts-métrages – France – 38 min – Dès 3 ans

Un merveilleux programme. Après la projection, il ne reste qu’à se plonger dans tous ces magnifiques albums !

Mercredi 8 juillet à 10h30 précédée d’un ciné-conte, Samedi 11 juillet à 15h30

PETITES HISTOIRES D’AMERIQUE LATINE 3

Programme de courts-métrages – Brésil, Argentine – Dès 7 ans

Entre cinéma d’animation et images réelles, cinq histoires qui brouillent les frontières entre nature et culture, et nous font vibrer à l’unisson…

Jeudi 9 juillet à 14h30 séance précédée d’un quiz « les animaux de la forêt amazonienne », Lundi 13 juillet à 11h

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

D’Anca Damian – Roumanie, France – 1h30 – Dès 7 ans

La chienne Marona se remémore ses différentes vies auprès des maîtres qui l’ont accueillis et offert un foyer. Une animation splendide comme vous n’en avez jamais vue : un feu d’artifice visuel et sonore.

Jeudi 9 juillet à 10h45, Lundi 13 juillet à 14h précédée d’un quiz « les animaux qui parlent »

PAÏ, L’ELUE D’UN PEUPLE NOUVEAU

De Niki Caro – USA, Allemagne – 1h40 – VF

A 12 ans, Paï est la petite fille du chef Koro. Celui-ci doit trouver le garçon qui sera digne de devenir son successeur. Il refuse de l’initier Paï, car c’est un fille. Elle devra montrer qu’elle est à la hauteur. Un formidable conte néo-zélandais qui plaira à toute la famille !

Mercredi 8 juillet à 14h séance précédée d’un quiz »les héroïnes au cinéma », Vendredi 10 juillet à 11h

Toute la programmation sur www.abc-toulouse.fr