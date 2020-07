Les Concerts de Poche de passage par Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’association Les Concerts de Poche retourne sur le terrain pour une programmation estivale avec plusieurs dates à Toulouse pour le mois de juillet.

Dans le contexte de sortie de crise sanitaire, Les Concerts de Poche ont reçu de très nombreux appels, témoignant du besoin immense, de la part du public, des artistes et des communes, de renouer avec l’expérience directe de la musique. L’association s’est mobilisée pour construire un programme estival exceptionnel, fidèle à son engagement : emmener les plus grands artistes de la musique classique au plus près des habitants, dans les campagnes, les montagnes et les quartiers, touchant ainsi un public diversifié, dans les centres sociaux, écoles, Ehpad, maisons de quartier…

Plus de cinquante musiciens se produiront dans treize départements, pour des concerts et des ateliers, au total plus de cent événements sur tout le territoire. Toutes les actions se dérouleront dans les plus strictes conditions de sécurité sanitaire ; lles ont été adaptées au contexte de la crise du COVID-19, avec par exemple, des ateliers de chant choral privilégiant le humming, ce qui permet de chanter tout en ayant un

masque. L’ensemble de nos ateliers et concerts sont gratuits en juillet et en août.

Ci-dessous, retrouvez les dates des prochains concerts à Toulouse :