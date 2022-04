Les Tambours du Bronx de retour à Toulouse

Partager Facebook

Le 30 avril prochain, les Tambours du Bronx seront en concert au Metronum de Toulouse.

Les Tambours du Bronx, c’est avant tout 35 ans d’histoire depuis la création du groupe dans la Nièvre en 1987. Ils sont 20 percussionnistes sur scène en fonction du spectacle, et ont écumé les plus grandes scènes du monde tel que le Rock in Rio (brésil), le Wacken Open Air (Allemagne), le Sziget Festival (Hongrie), le Stade de France, ou encore en introduction de Johnny Hallyday au Champ de Mars en 2000 pour le centenaire de la Tour Eiffel.

« WOMP » (Weapons of Mass Percussions) est le nom de leur spectacle version metal depuis 2018 et l’intégration de Franky Costanza (Dagoba), Reuno Wangermez (Lofofora) et Stéphane Buriez (Loudblast).

Après 2 ans de crise sanitaire, ils sont enfin de retour à Toulouse pour un concert unique le samedi 30 avril 2022 au Métronum. En première partie, vous aurez le plaisir de retrouver Mononc’Serge, un canadien déjanté avec sa guitare acoustique !

Les Tambours du Bronx à Toulouse

Le 30 avril 2022

Le Metronum

Réservation ici !