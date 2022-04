Awa Ly en concert à Toulouse

Partager Facebook

Awa Ly présentera son nouvel album sur la scène de la Salle Nougaro ce mercredi 20 avril.

Fruit d’une longue maturation, Safe and sound, nouvel album d’Awa Ly marque une étape importante dans le parcours de cette artiste intègre et d’une rare sensibilité. A son sujet, Awa évoque une « ambiance tribale, mystérieuse et mystique » inspirée d’abord par la nature, les racines, la terre. Le folk acoustique se pare de blues, de métriques hypnotiques, de plaintes non appuyées mais profondes.

Parmi les collaborateurs de ce disque produit par Polérik Rouvière se trouvent Piers Faccini, qui a offert un texte à la chanteuse, Anne Paceo, batteuse de génie et le guitariste Moh Kouyaté.

Découvrez cette artiste incroyable sur la scène de la Salle Nougaro ce mercredi 20 avril.