Le succès de D’Jal à Toulouse continue

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Complet ce jeudi au Casino Barrière, D’Jal présentera son nouveau spectacle « En pleine conscience » le 5 décembre 2025 au Zénith Toulouse Métropole.

Le succès continue pour l’humoriste. Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.

Une fois encore la date toulousaine au Casino Barrière se jouera à guichets fermés. Patience, l’humoriste revient en décembre 2025 pour cette fois un Zénith Toulouse Métropole !

Infos et réservations : www.box.fr