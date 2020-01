Les Innocents en concert ce jeudi au Bikini

Partager Facebook

Ce Jeudi 30 janvier 2020, les Innocents présenteront leur dernier album » 6 1/2″ lors d’un concert toulousain au Bikini.

Il émane de 6 ½, le nouvel album des Innocents, un sentiment de lâcher-prise. Jean-Christophe Urbain et J.P. Nataf prennent chacun leur place. Un équilibre nourri par la douce énergie de leur histoire. 6 ½, un album assumé. Un sixième album et demi . Brut de matières premières. On l’imagine joué dans une maison de famille baignée de lumière, au vieux parquet solide, égratigné par le temps. Un album porté par ses précédents, fort de quatre mains instrumentales, d’une double plume artistique. Les Innos pour de vrai, intimes et cohérents, et, en jolie perspective, dix titres à fredonner.

Les Innocents présenteront ce nouvel opus le 30 janvier 2020 sur la scène du Bikini.

Les Innocents en concert à Toulouse

Jeudi 30 janvier 2020

Le Bikini

www.lebikini.com