Les excellents IDLES en concert à Toulouse

Idles, le groupe de Bristol, débarquera en France pour trois concerts dont un Bikini de Toulouse le 10 juin 2021.

Le groupe fou anglais est enfin de retour. Le 25 septembre, Idles dévoilera son nouvel album « Ultra Mono ». Et dans la foulée, quelques dates de tournée avec un passage toulousain très attendu.La bande menée par Joe Talbot livre depuis son premier album « Burtalism » en 2017 que le rock est bien vivant outre-Manche. Deux ans après « Joy As An Act Of Resistance » ( 2018), IDLES semble en plus grande forme que jamais comme le montre un troisième extrait, avec un Joe Talbot plus calme.

En tout cas, Idles débarquera en force dans un Bikini qui retrouvera de sa superbe le 10 juin 2021 prochain. Ouverture de la billetterie vendredi 11 septembre à 11h.

>>> www.lebikini.com