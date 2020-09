Piano aux Jacobins, le festival prend place à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 41e édition du Festival Piano aux Jacobins donne rendez-vous aux amoureux de musique du 8 au 23 septembre.

Dans le magnifique cadre du cloître des Jacobins, le festival accueille, depuis maintenant quatre décennies, autant les nouveaux talents que les plus grands artistes. Et pour cette édition particulière, les artistes présents, associant grandes figures du piano à la jeune génération, seront fidèles à l’esprit du festival.

Cette année, le festival met en avant les anciens et nouveaux talents. Avec Stephen Kovacevich, Ivo Pogorelich et Pierre-Laurent Aimard, trois illustres aînés éclaireront les partitions de toute la singularité de leurs tempéraments respectifs. Quel bonheur aussi de retrouver l’enfant du pays, Bertrand Chamayou, mondialement reconnu désormais, dans ce répertoire romantique qui lui est si cher. On ne s’impatiente pas moins d’écouter Francesco Piemontesi, David Kadouch, Jean-Michel Kim, Jorge Gonzalez Buajasan ou Jérémie Moreau. A l’instar de Thomas Enhco du côté du jazz, comme toujours présent, ils témoignent de la constante curiosité de Piano aux Jacobins envers la génération montante.

Ce sera quand même un festival en raison du contexte sanitaire très particulier.Pour respecter les normes en vigueur, des billets seront proposés en placement libre en 1ère et 2ème série.

>> http://www.pianojacobins.com/