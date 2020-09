Le Toulouse Olympique prolonge Anthony Marion

Partager Facebook

L’international français Anthony MARION resigne en faveur du Toulouse Olympique jusqu’en 2022.

Joueur le plus utilisé de l’effectif en 2019 avec 30 matchs disputés sur 30 possibles, le tarnais a malheureusement vu sa belle saison s’arrêter sur une sérieuse blessure à la cheville lors de la dernière rencontre de l’année, lui faisant ainsi manquer la tournée d’automne en Australie avec l’équipe de France. Sa première absence en Bleu depuis sa première sélection en octobre 2018.

Depuis, il travaille avec le staff médical du TO pour revenir le plus rapidement possible et ainsi apporter à l’équipe sa précieuse polyvalence – son poste de prédilection est au talonnage, mais il peut aussi évoluer en troisième ligne ou demi, et peut également buter.

Après avoir intégré l’ex-albigeois, alors au Centre de Formation, à l’effectif professionnel en 2014, Sylvain HOULES et les dirigeants toulousains lui maintiennent leur confiance pour les deux prochaines saisons.