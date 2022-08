Les As de la Jungle signent au Toulouse FC

Partager Facebook

Le Studio TAT Productions , papa des As de la Jungle, signe un partenariat avec le Toulouse FC pour la saison 2022-2023. Prêt à voir Miguel et Maurice sous les couleurs violettes ?

Le TéFéCé, nouveau pensionnaire de Ligue 1 Uber Eats, et TAT productions, studio d’animation toulousain créé en 2000 par David Alaux, Éric Tosti et Jean-François Tosti, s’associent dans un projet aussi inattendu qu’inédit : Les As de La Jungle : Mission TéFéCé.

Au terme de discussions entamées il y a déjà plusieurs mois, les deux acteurs locaux majeurs dans leurs domaines d’activité respectifs ont exprimé la volonté de se retrouver autour d’un projet unique et innovant qui prendra forme tout au long de la saison à travers des activations digitales et évènementielles adressées aux jeunes supporters du TéFéCé.

Dès demain, dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1 Uber Eats, la Tribune Revault sera animée par ses deux nouvelles mascottes officielles Miguel et Maurice, personnages principaux des As de la Jungle. Ils auront pour mission de galvaniser la tribune famille du Stadium en mettant, par exemple, à disposition des drapeaux réutilisables aux couleurs des As de La Jungle : Mission TéFéCé.

Olivier Jaubert : Directeur Général du Toulouse Football Club :

« Nous sommes fiers et heureux de nous associer à TAT productions, entreprise toulousaine et référence absolue dans la production de films d’animations à destination des plus jeunes.En collaborant avec TAT, entreprise locale innovante audacieuse, nous serons en mesure de proposer de nombreuses opérations et ainsi améliorer encore davantage notre expérience spectateurs en Tribune Revault les soirs de match au Stadium. Il nous tarde de dévoiler les premières activations de ce projet unique que nous sommes très fiers de proposer à notre communauté. »

Jean-François Tosti : Producteur et Cofondateur de TAT :