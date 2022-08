Foé dévoile le nom et la pochette de son nouvel album

Foé sera de retour le 7 octobre prochain avec « Paradis d’or » son deuxième album après 4 ans de travail.

On avait laissé Foé avec un superbe premier album « ÎL » et des titres comme Alors Lise, Mommy ou encore Boquet de Pleurs. Ses mélodies, sa voix si puissante, si vertigineuse, se heurtent à un univers personnel bouleversant. Après quatre ans de travail sur son nouveau projet, on a hâte d’être au 7 octobre pour découvrir « Paradis d’or ».

Quelques semaines auparavant, Foé nous offrait un premier très bel extrait de l’album :

Mais aussi à découvrir, Lemonade un deuxième extrait :