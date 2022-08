Documentaire : Sur France 3, revivez les élections depuis la Place du Ravelin à Toulouse

Partager Facebook

Jeudi 1er septembre à 23h sur France 3 Occitanie, découvrez le documentaire inédite « Une place en France » donnant à voir les élections présidentielles françaises de 2022 depuis la place du Ravelin à Toulouse.

Dans sa case documentaire, France 3 Occitanie nous refait vivre les élections de 2022 d’une manière originale. La réalisatrice Naruna Kaplan de Macedo a laissé trainer sa caméra sur la Place du Ravelin à Toulouse. On y croise des passants, des commerçants, des militants, des voisins devenus amis, une communauté de quartier. Les personnages s’interrogent sur le vote, la démocratie, les partis, l’avenir. Et nous nous interrogeons avec eux. Chacune et chacun cherche sa place, dans ce moment politique singulier.

A découvrir sur FRANCE 3 Occitanie ce jeudi 1er septembre à 23h et sur france.tv