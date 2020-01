L’Equipe Toulouseblog vous souhaite ses meilleurs voeux pour 2020 !

Partager Facebook

Toute l’équipe de Toulouseblog souhaite une bonne année 2020 à tous ses lecteurs de plus en plus fidèles ! On est prêt pour une nouvelle décennie en votre compagnie.

En ce jour du nouvel an, on tient à vous remercier vous les lecteurs, animateurs sur les réseaux sociaux, vous qui faites vivre le site en venant de plus en plus nombreux lire nos pages, consulter notre agenda ou encore jouer aux concours. Un grand Merci à vous tous.

Nous tenons aussi à cette occasion à remercier tous nos partenaires qui contribuent à vous offrir des sorties et des loisirs toute l’année : le TFC, le Toulouse Handball Club, le TOXIII, Box Office, Bleu Citron, le Bikini, l’Aria, le Bascala, le Printemps du Rire, Noiser, la Salle Nougaro, la Cité de l’Espace, les Golfs de Toulouse et tous les autres.

La hotte de Toulouseblog est bien remplie pour l’année 2019 ! Comme l’an dernier. Voici un avant-goût des jeux concours pour lesquels vous pourrez gagner des places de matchs, de concerts et de nombreux spectacles. Attention, de nombreuses surprises seront au rendez-vous le long de l’année. Notamment en début d’année, mais on en dit pas plus pour l’instant !

En tout cas, nous continuons d’être présents toute l’année pour vous faire vivre les plus grands événements culturels et sportifs toulousains. En vous remerciant surtout de votre fidélité et d’être toujours aussi nombreux à nous suivre.

Concerts :

– De nombreux concerts au Bikini, au Zénith, au Metronum ou encore au Connexion Live

– Des places pour les futur festivals toulousains

>> Agenda Concerts sur Toulouseblog.fr

Sport :

Tous les matchs du TFC, du Fenix Toulouse Handball et du TO XIII.

