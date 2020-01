Le rappeur Niska en concert en 2020 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le rappeur Niska sera en concert au Zénith de Toulouse le 26 mars 2020.

Il est venu dans l’inconnu, il repartira inoubliable. Aujourd’hui, Niska est dans la tête de millions de personnes grâce à un rap qui, en 2019, ne laisse plus personne indifférent. En trois albums à peine, il a atteint des sommets que peu d’artistes, tous genres confondus, approchent au cours de leur carrière. Sa gestuelle communicative, ses gimmicks ultra-identifiés et son flow reconnaissable parmi mille sont devenus des marques de fabrique que chacun s’approprie. Niska est le symbole d’une France multiple et fière, leader d’une culture qui est en passe de se faire accepter à grande échelle. Son nouvel album, Mr. Sal nous donne une nouvelle occasion de le célébrer

comme tel.

Après avoir sillonné les routes de France avec le Commando tour, Niska entamera une tournée des Zénith qu’il achèvera par un concert à l’AccorHotels Arena, le 21 avril 2020 à Paris. Avant ça, ce sera le Zénith Toulouse Métropole le 26 mars 2020 !

Niska en concert

Jeudi 26 mars à 20h

Zénith Toulouse Métropole

Réservations : www.bleucitron.net