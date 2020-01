Place à la Fête Foraine des Enfants au Parc des Expositions

Partager Facebook

La 6e édition de la Fête Foraine des Enfants prendra place du 2 au 5 janvier 2020 au Parc des Expositions de Toulouse. Plus de 15 manèges et animations en illimité et en intérieur pour profiter en famille de ce début d’année ! Nouveauté 2020 : 5 nouvelles attractions à découvrir !

En cette période de fêtes, si chère aux enfants et à l’esprit de famille, La Fête Foraine des Enfants propose un format original et convivial. Avec plus de quinze attractions en intérieur, les enfants peuvent se divertir de façon illimitée et les parents leur offrir un moment magique et festif. Tous les ingrédients sont réunis pour un instant de partage et d’amusement avec des animations aussi ludiques que féériques : manèges pour les petits, confiseries, pêche aux canards, boîte à rire, bateau pirate, auto-tamponneuses, toboggan, etc. Et nouveautés de cette édition : la Mini-Roue, L’Elastique et le Swing-up !

Cet événement se déroule en deux temps avec tout d’abord, trois week-ends en décembre consacrés aux comités d’entreprise puis, l’ouverture au grand public du 2 au 5 janvier 2020. Et le mardi 10 décembre, la Fête Foraine a été inauguré par les associations venant en aide aux enfants malades.

La Fête Foraine des Enfants 2020

Du 2 au 5 janvier 2020

PArc des Expositions Toulouse

Hall 5

Réservez vos entrées sur www.fete-foraine-toulouse.com