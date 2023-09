Leon Phal, un nouvel album et une date toulousaine 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le tenor de la nouvelle vague de jazz française, Leon Phal publiera le 15 septembre un troisième album « Stress Killer » avant un passage au Pavillon République à Toulouse dans le cadre du festival Jazz sur son 31.

Les lauriers, le saxophoniste Léon Phal refuse de s’y reposer. Brillamment passé par le Conservatoire et la Haute Ecole de Musique, vainqueur des tremplins Nancy Jazz Pulsations et Jazz à Vienne 2019 ; le trentenaire promu représentant de la nouvelle et bouillante scène jazz n’a qu’une envie devenue obsession : aller toujours plus loin. Pousser la limite.

Et cette limite, il la poussera dans un troisième très attendu album Stress Killer le 15 septembre.« Stress Killer » est l’album où, pour la première fois, des voix s’invitent. Robe fourreau et lumière tamisée pour la soul langoureuse de la chanteuse camerounaise Lorine Chia (Guts, The Game) ; spoken-word et UK touch pour K.O.G, l’homme aux multiples identités, le leader d’Onipa, de Zongo Brigade, du All Star Revolution.

Avec ces nuances vocales, c’est une nouvelle piste qui s’ouvre dans la musique de Léon Phal. Il sera en concert le vendredi 6 octobre au Pavillon République à Toulouse dans le cadre du festival Jazz sur son 31.