Le Muséum de Toulouse en mode Rugby !

Pour célébrer la Coupe du Monde 2023, le Muséum de Toulouse propose une nouvelle exposition en lien avec le ballon ovale jusqu’au 7 janvier 204 : Naturellement rugby !

La ville rose célèbrera l’Ovalie pendant la Coupe du Monde de Rugby en étant ville hôte. On pourra voir des matchs au Stadium, le Japon a ses quartiers au Stade Ernest Wallon et une grande fan zone est installée à la Prairie des Filtres. Plusieurs lieux toulousains en profite pour proposer des initiatives autour du rugby comme la Bibliothèque de Toulouse ou encore le Muséum. Ce dernier offre aux visiteurs une exposition étonnante et ludique jusqu’au 7 janvier 2024.

Naturellement rugby

Cette exposition veut traiter l’Ovalie « dans une optique pluridisciplinaire et propose un point de vue à la fois historique, géographique, biologique et sociétal. Les familles, les passionnés de rugby et les naturalistes pourront en apprendre plus sur le rugby et ses origines. » Avec son savoir faire, le Muséum retrace donc l’histoire du rugby, de sa pratique inspirée de jeux médiévaux à son arrivée à Toulouse. « On y découvre comment l’évolution de la pratique du rugby accompagne, et parfois précède, l’évolution des sociétés, depuis sa codification pendant la révolution industrielle, en passant par son déploiement dans la période coloniale jusqu’à sa professionnalisation dans l’ère du sport business. »

Forcement, le Muséum s’intéressera aussi au club le plus titré : Le Stade Toulousain. Le site nous le promet : « Au fil d’un parcours surprenant, découvrez les origines, la diffusion et l’influence du rugby, à travers les époques et les cultures » !

Programmation « Rugby » :

– Atelier « Le Passeur d’Histoires chausse les crampons », les samedis 9,23 & 30 septembre et le samedi 7 octobre à 16h30

– Atelier « Le rugby pour les petits », les samedis à 15h et les dimanches à 10h30, du 9 septembre au 29 octobre

– Visite « Naturellement rugby », les samedis à 10h30 et les dimanches à 15h, du 9 septembre au 29 octobre

– Diffusion du documentaire « 100 ans en rouge & noir », du 5 au 30 septembre

– Journées Européennes du Patrimoine « Le Muséum Naturellement rugby ! », le samedi 16 & le dimanche 17 septembre

Plus d’infos : museum.toulouse-metropole.fr