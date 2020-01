Lefa en concert en avril 2020 au Metronum

Partager Facebook

Vendredi 17 avril 2020, LEFA sera en concert au Metronum de Toulouse.

LEFA est de retour sur le devant de la scène avec un quatrième album abouti et ambitieux. Ponctué de plusieurs feats dont VALD, CABALLERO & JEANJASS ou encore DOSSEH, ‘FAME’ s’impose comme un disque audacieux, écrit et réfléchi, qui puise sa substance dans l’histoire du rap si chère à l’artiste. Reconnu pour ses performances enflammées, la force de ses lyrics, la puissance et la technique de ses flows prennent une autre dimension en LIVE. LEFA présentera ce nouvel album et ses plus grands succès sur scène au Metronum de Toulouse le 17 avril 2020.

Lefa en concert

Vendredi 17 avril 2020

Le Metronum Toulouse

