Les Spacer’s Toulouse chutent face à Tourcoing

Toulouse s’est incliné samedi soir au Palais des Sports face à Tourcoing (3-1; 20/25 22/25 25/19 21/25).

En quête d’une victoire à domicile, Toulouse est tombé sur plus fort et plus entreprenant. Face à Tourcoing, les Spacers n’ont rien pu faire et ratent l’occasion de continuer une belle semaine après le succès à Poitiers (3-0). La raison de cette défaite est l’état de grâce du capitaine tourquennois. Ronald Jimenez a infligé une véritable correction aux toulousains avec pas moins de 27 points.

Bref , Toulouse s’incline de nouveau à domicile ce qui ne fait ses affaires dans la course aux play-off. Les Spacers restent 10e de Ligue A après 15 journées. Prochain rendez-vous à Montpellier le 21 janvier avant de recevoir Ajaccio le 25 janvier.