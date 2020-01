Champions Cup : Le Stade Toulousain s’offre un quart à domicile

Partager Facebook

En s’imposant à Ernest Wallon lors de la 6e et dernière journée de Champions Cup face à Gloucester (35-14), le Stade Toulousain s’offre un quart de finale à domicile contre l’Ulster. Malgré tout, Toulouse peut nourrir des regrets.

Dimanche soir, le Stade Toulousain a clôturé sa phase de poule avec une sixième victoire en six matchs de Champions cup. Une première pour le club champion de France. Pour cette dernière journée, les rouges et noirs ont livré un match offensif pour s’imposer face à Gloucester (35-14). Ntamack et Dupont ont régalé, le pack de devant a été dominateur. Pourtant Toulouse peut avoir plusieurs regrets.

Même si le quart de finale face à l’Ulster se jouera à domicile, au Stadium de Toulouse normalement, il manquait un seul essai aux toulousains pour que le bonheur soit au rendez-vous. A un essai, Toulouse pouvait recevoir aussi en demi-finale. Il faudra donc se déplacer en cas de victoire du Stade face aux irlandais.

L’autre mauvaise nouvelle, la blessure de Dorian Aldegheri. Le pilier, entré en jeu en seconde période, est sorti sur une blessure au genou gauche. Il est déjà forfait pour le Tournoi des 6 Nations et certainement pour le reste de la saison. La période qui arrive va être difficile pour le Stade sans Aldegheri, sans Holmes et avec les doublons lors du 6 Nations.

Place désormais au Top 14 avec la réception de Bordeaux-Bègles, leader du championnat. Toulouse n’est pour l’instant pas dans les qualifiés en phase finale. Il faudra se battre encore plus dans cette période compliquée. Mais le Stade Toulousain possède le talent pour !