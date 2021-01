Le VéloTour Occitanie revient cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Si vous souhaitez découvrir Toulouse autrement et sur deux roues, rendez-vous le 10 octobre 2021 avec la deuxième édition du VéloTour Occitanie.

Annulée en 2020, en raison de l’épidémie à la COVID 19, la deuxième édition du VéloTour Occitanie aura bien lieu en octobre 2021. Limitée à 5 000 places, la première édition a réuni pas moins de 3 800 participants.

L’idée est de se promener à vélo dans des endroits uniques. Voir la ville autrement en entrant sur deux roues dans des lieux exceptionnels. Stade de foot, amphithéatre, salle de spectacle, musée, bâtiments administratifs etc… Un parcours de 15 à 20km dans une douzaine de lieux au final !



Le véloTour a été créé en 2006 à Dijon et depuis c’est une dizaine de ville au rendez-vous avec plus de 320 000 participants et 650 lieux insolites visités à vélo.

Pour en savoir plus sur l’édition toulousaine : https://www.facebook.com/events/231830651666776/