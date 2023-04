Le Toulouse Olympique retrouve Ernest Wallon

Partager Facebook

Un mois après, le TO retrouve sa pelouse d’Ernest Wallon avec la réception des London Broncos ce vendredi 7 avril à 18h.

Après une semaine de pause, le TO et de retour ! Les Olympiens débutent ce troisième mois de compétition face à la formation des Broncos de Londres qui se débarquent dans la ville rose. Coup d’envoi de la rencontre du round 8 de Championship, vendredi 7 avril 18h au Stade Ernest-Wallon.

Le bilan actuel et les enjeux

Côté TO XIII, l’heure est au rachat. En effet la défaite à Sheffield a laissé un goût amer chez les Bleus & Blancs. Les hommes de Sylvain HOULES auront à cœur d’effacer ce revers, qui plus est devant leur public.

Côté Broncos, la dynamique est bonne. Les Londoniens ont enchainé un troisième succès de rang toutes compétitions confondues. Le dernier revers en date avait eu lieu sur la pelouse de Keighkey (33- 22). C’est donc avec un plein de confiance que les Anglais viendront se confronter aux Olympiens à Wallon vendredi.

Les dernières fois

Depuis 2017, il y a eu 7 confrontations entre le TO XIII et Londres. C’est l’équilibre parfait, 3 victoires de part et d’autre et un match nul en 2018. La dernière victoire Olympienne remonte à la dernière opposition, le TO s’était imposé 6-66 sur la pelouse des Broncos.