Le toulousain Baptiste Beaulieu sort un livre jeunesse

Le médecin généraliste et romancier toulousain Baptiste Beaulieu nous revient avec un nouvel ouvrage destiné au jeune public : « Les Gens sont Beaux »

Médecin, chroniqueur radio, l’auteur Baptiste Beaulieu continue de nous offrir de beaux moments littéraires. Et désormais aussi pour les enfants. Ce toulousain s’est fait connaître en 2013 avec son premier roman, « Alors Voilà », tiré de son blog et de son expérience de jeune urgentiste qui fut adapté en BD et au théâtre. Il a depuis publié quatre romans dont le dernier a également donné lieu à une belle adaptation BD parue tout récemment : « Entre les lignes ».

Depuis le 13 octobre, il publie aux éditions les Arènes, en compagnie des illustrations de Qin Leng, l’album jeunesse « Les Gens sont beaux ». Une ode à la beauté, à la tolérance et au regard bienveillant. Un joli livre jeunesse à mettre entre toutes les mains.

Le résumé : « Je vais te confier un secret : un être humain, c’est une histoire. Et quand tu connais cette histoire, ça change tout. » Papou est médecin généraliste à la retraite. Un beau matin, il raconte à son petit-fils pourquoi les gens sont beaux. Pour Papou, c’est important de le répéter : l’anatomie n’a pas vocation à être façonnée par la société, le corps humain n’a pas de modèle parfait. Derrière les imperfections se cachent toujours des histoires ou des traces de vie.

Baptiste Beaulieu sera en séance de dédicaces à Ombres Blanches mercredi 19 octobre à 16h30.

Infos : https://www.ombres-blanches.fr/

Pour en savoir plus sur le livre : https://arenes.fr/livre/les-gens-sont-beaux/