Concours : Gagnez vos places pour Drag Race France à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le show Drag Race France débarque à Toulouse, au Casino Barrière, le 25 octobre prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Ce fut le phénomène de l’année télé ! Découvrez les nouvelles stars à Toulouse lors d’une date unqiue en son genre. Dans la lignée des tournées RuPaul’s Drag Race Werq the World ou de la version espagnole Gran Hotel de las Reinas, JUNZI Arts lance Drag Race France LIVE, un spectacle haut en couleur – et en français – réunissant les 10 Queens de la première saison de Drag Race France. Sur scène, on découvrira : ELIPS / KAM HUGH / LA BIG BERTHA / LA BRIOCHÉE / LA GRANDE DAME / LA KAHENA / LOLITA BANANA / LOVA LADIVA / PALOMA / SOA DE MUSE !

Toulouse Blog vous offre des places pour cet événement au Casino Barrière de Toulouse !