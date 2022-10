Appel à candidatures pour la saison 3 de la Women Metronum Academy

Partager Facebook

Après le succès des deux premières éditions, le Metronum lance la saison 3 de la Women Metronum Academy avec un appel à candidature jusqu’au 10 novembre.

« Tu es / te ressens femme, tu as plus de 18 ans et tu portes un projet en solo dans les musiques actuelles ? « Rejoins l’aventure unique que propose le Metronum de Toulouse. La Women Metronum Academy est un dispositif de mentorat artistique conçu pour accompagner, professionnaliser et autonomiser une nouvelle génération d’artistes féminines dans toute leur diversité.

Après deux éditions couronnées de succès avec quatre merveilleux binômes mentore/mentorée – Flavia Coelho & Sopycal / Sônge & Frieda / Tracy de Sa & Enaé / Flèche Love & Morjane Ténéré – Le Metronum vous invite à candidater à votre tour ! Avec, pour vous accompagner tout au long de l’Academy, les mentores prestigieuses Laura Cahen et Thérèse.

Basé sur le principe de mentorat artistique, le programme vise à mettre en place des relations de travail vertueuses, dans la réciprocité et la confiance mutuelle, pour partager des expériences, développer des réseaux et affirmer sa légitimité.

Autour de cette relation mentorale centrale se décline un panel d’actions complémentaires, autant individuelles que collectives (résidences, ateliers, rencontres, coachings, tables rondes,…). Aussi, la WMA a pour vocation de déployer le temps d’une année un parcours personnalisé en faveur de ses bénéficiaires, pour renforcer leur confiance et leurs compétences, en particulier dans leurs pratiques artistiques et techniques de la scène. Il ne s’agira donc pas de fournir un accompagnement en matière de production musicale ou discographique par exemple.

Le tout se terminera par le festival Women Metronum Academy à l’automne prochain !

Pour en savoir plus et déposer votre candidature : https://form.heeds.eu/registration/14199/ddd28ec33760b510347e52f39f5b47d7