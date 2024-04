David Jarre sur la scène de la Comédie de Toulouse 

Partager Facebook

Le 19 juin prochain, David Jarre présentera son spectacle Moisaic sur la scène de la Comédie de Toulouse.

David Jarre présente Mosaic, un spectacle où magie, mentalisme et illusion s’entrelacent et se confondent. Découvrez un univers fascinant qui défie toute logique. Vous en sortirez bluffés et émerveillés. L’impossible devient possible.

Sur scène, le fils de Jean-Michel Jarre maitrise plusieurs styles de magie comme le close-up, le mentalisme et une magie plus scénique. Un show hallucinant à voir en juin à Toulouse !

En vente sur box.fr