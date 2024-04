Avec Autotune, trois jours de spectacles à la Grainerie

Partager Facebook

Du jeudi 25 au samedi 27 avril à la Grainerie (Balma), Autotune #2 crée l’événement avec trois compagnies, trois spectacles, trois jours volcaniques !

Autotune, ce n’est pas un nouvel effet vocal pour les chanteur·euses en mal de justesse, pas non plus un nouveau SUV qui crache du gros son… Autotune n’est rien de tout ça.

Autotune c’est trois compagnies – la Générale posthume, Subliminati Corporation et Kif Kif Cie – qui prennent d’assaut la Grainerie pour infliger leurs créations au public qui en redemande. Six ans après un premier opus – Autotune #1 en mars 2018 – couronné de succès. Trois compagnies qui s’accordent pour créer un moment culturel d’exception pendant trois jours volcaniques, autour de leurs trois spectacles, triplement généreux et autoproduits.

Autotune, c’est du cirque indigne avec « L’hiver rude » de la Générale posthume, un hommage aux illusions dans « Made_in » de la Subliminati Corporation, du théâtre circassien avec « Nous, la forêt – ou comment se planter » de la Kif Kif Compagnie. Trois créations décalées, décomplexées, déjantées.

Autotune, viens-y donc faire vibrer tes viscères emmitouflés, gigoter ton encéphale éclairé, grelotter tes sentiments exacerbés et chahuter tes attentes trop attendues. En veux-tu ? T’en auras !

Autour des trois spectacles, un bar par-ci, un food truck par-là et quelques surprises par-ci par-là.

Trois compagnies, trois spectacles, sept représentations :

Jeudi 25 avril 19 h : Kif Kif Cie / Nous, la forêt – ou comment se planter. Théâtre circassien.

Jeudi 25 avril 21 h : la Générale posthume / L’hiver rude. Cirque indigne.

Vendredi 26 avril 19 h : Subliminati Corporation / Made_in. Hommage aux illusions.

Vendredi 26 avril 21 h : Kif Kif Cie / Nous, la forêt – ou comment se planter.

Samedi 27 avril 16 h : Kif Kif Cie / Nous, la forêt – ou comment se planter.

Samedi 27 avril 17 h 30 : Subliminati Corporation / Made_in.

Samedi 27 avril 20 h 30 : la Générale posthume / L’hiver rude.

Infos pratiques :

la-grainerie.net

Tarif 1 spectacle 16/13/10 €.

Pass 3 spectacles 34/28/22 €.