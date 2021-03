Le TGS Toulouse finalement reporté à l’automne prochain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Prévu en mai prochain, après un premier report, le Toulouse Game Show aura lieu du 17 et 28 novembre 2021.

Sur les réseaux sociaux, les organisateurs du TGS Toulouse ont annoncé une bien triste nouvelle. A sept semaines de la 14e édition, et au vu des conditions sanitaires, la solution d’un report à l’automne fut adopté. « Il serait aujourd’hui irréaliste de penser que nous pourrions tenir un salon tel que le TGS dans seulement 7 semaines. C’est pourquoi nous vous annonçons repousser pour la seconde et dernière fois la 14ème édition du TGS Toulouse. Nous avons tenter de ne le repousser que de 6 mois, mais se sera finalement d’un an, malheureusement comme bon nombre de nos confrères » explique les organisateurs.

Le contenu du salon et les invités déjà annoncés restent les mêmes et d’autres invités seront annoncés dans les prochains mois. De quoi patienter jusqu’aux 27 et 28 novembre 2021.

Contenu digital pour le mois de mai

Pour patienter, le TGS proposera du contenu digital les 1et et 2 mai prochain. « Ce ne sera pas un salon virtuel !! Mais un tout nouveau contenu qui a vocation à être développé tout au long de l’année. Ce sera également l’occasion de vous faire nos premières grosses annonces pour désormais la fin d’année, avec nos invités cinémas que vous attendez depuis longtemps … » déflore le communiqué. On a hâte d’en savoir plus.