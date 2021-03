44 ans après, un bus Chausson « Collector » de retour à Toulouse

Partager Facebook

Un bus Saviem-Chausson APH2-522 type B est de retour sur le site bus de Langlade Toulouse 44 ans après. Transporté sur un camion porte char, il vient compléter la collection de bus vintage des années 60 de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine des Transports Urbains et Interurbains de Toulouse (ASPTUIT). Un retour placé sous le signe de l’émotion.

Le 21 septembre 2001, l’explosion de l’usine AZF avait détruit le seul bus Chausson existant, roulant et conservé au sein du dépôt de Langlade parmi les 41 autobus achetés entre 1962 et 1965. Arrivé le 1er octobre 1962, il avait été mis en service le 6 de ce même mois sur le réseau de la Société des Transports en Commun de la Région Toulousaine (STCRT). Il circulait principalement sur les lignes 1, 2, 5,10,12,14 et 26. Le réseau toulousain est le réseau en France ou les autobus Chausson ont été les plus nombreux à circuler après celui de Paris. Cela méritait bien un exemplaire conservé.

Jusqu’à sa réforme en 1976, ce modèle était doté d’une cabine de receveur située à l’arrière du bus. Il s’agissait de l’endroit où le receveur vendait les tickets aux voyageurs et vérifiait la validation.

Ce dernier commandait aussi l’ouverture et la fermeture des portes en donnant un signal sonore au conducteur. A l’époque, la montée des voyageurs s’effectuait par les grandes portes arrière et la sortie se faisait par la simple porte du milieu ou de devant.

A présent, le but de l’association est de lui rendre sa splendeur d’antan, aux couleurs d’origine, en vert et crème. Et de lui faire une révision mécanique pour pouvoir entendre ronronner son mythique moteur Panhard 4 cylindres. Un travail qui demandera beaucoup de temps et de minutie.