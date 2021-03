Les chefs de Toulouse cuisinent pour les Étudiants

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Belle initiative ! Les chefs toulousains cuisineront pour les étudiants de Toulouse du 22 au 28 mars au Connexion Live, 8 rue Gabriel Péri.

Depuis un an, une longue année, le Connexion Live ne peut recevoir le public pour des concerts. Depuis un an, les étudiants galèrent. Du 22 au 28 mars, une initiative solidaire se met en place dans la salle toulousain de la rue Gabriel Péri. Les chefs de nombreux restaurants toulousains cuisinent pour leurs étudiants.

Cette opération se fait sous l’impulsion de Rod n roll, le Connexion et le café restaurant La Maison. Et on retrouvera les restaurateurs suivants : Les Planeurs, La croisée des saveurs, Mikael Lecumberry, Le Bibent, Yannick DElpech, Tonton Michel, Le Mange Monde, Nicolas Thomas de la Promenade, Les sales gosses, La pente douce, Des bouchons, Solides de Simon Carlier ou encore Jéremy Morin de l’Aparte. Un casting incroyable.

Par ailleurs, vous pouvez aussi participer à cette semaine grâce à l’opération « Faites des gâteaux pour les étudiants ». Faites des gateaux, venez les partager avec les étudiants toulousains.

Si tu es étudiant : Viens chercher ton repas gratuits entre 12h00 et 14h30, sur la terrasse de Connexion Live Lien d’inscription : https://connexionlive.festik.net/