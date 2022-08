Le son unique de Riot Pata Negra à Toulouse

Partager Facebook

Dans le cadre de la saison estivale de la Halle de la Machine, découvrez le son unique de Riot Pata Negra ce samedi 6 aout.

Riot Pata Negra, ce sont deux compagnons biberonnés à la musique, hip-hop, aux films de Tarantino et au cinéma latino-américain. Le résultat, c’est la bande originale d’un film qui n’existe pas. Un western moderne aux effets spéciaux tonitruants, qui sent bon le cactus et la poudre à canon. Le duo machines / guitare vous entraîne dans un imaginaire explosif et groovy, aux accents latins et afro-cubains captivants.

Découvrez le duo ce samedi à la Halle de la Machine : halledelamachine.fr