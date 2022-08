Super League : Le Toulouse Olympique laisse échapper la victoire 

Partager Facebook

Pour cette 22e journée de Super League, le Toulouse Olympique XIII s’est incliné sur la pelouse des Hull Kingston Rovers (22-16) en craquant en fin de match.

Dès les premières minutes, les deux équipes sont au coude à coude et aucune d’elle n’arrive à prendre le dessus jusqu’à la 15e minute où Hull KR marque son premier essai. Les Olympiens réagissent vite et reviennent au score à la 20e minute grâce à l’essai de Matty RUSSELL. Le combat fait rage et ce sont les Toulousains qui prennent de l’avance grâce à l’essai de Dan Alvaro. Le TO termine la première mi-temps devant 12 à 6.

Les hommes de Sylvain HOULES ne lâchent rien et quelques minutes après le début de cette seconde période, les Olympiens marquent un 3e essai par Latrell SCHAUMKEL. 6-16. Les Français résistent mais lors du dernier quart d’heure, les fautes vous permettre à Hull KR de revenir au score, puis de passer devant en toute fin de match en marquant 3 essais.

Il reste 5 matchs et les Toulousains doivent réagir dès le prochain match, jeudi 11 août avec un déplacement chez les Warrington Wolves à suivre en direct sur beIN Sports.