Colomiers : Le Summer Rugby Festival au Stade Michel-Bendichou !

Pour la première journée de championnat au Stade Michel-Bendichou, le Colomiers Rugby organise le Summer Rugby Festival pour une grande fête les 26 et 27 aout.

Alors que Colomier recevra Carcassonne vendredi 26 aout pour ouvrir cette saison 2022-2023, le club accueillera au même moment le premier festival de rugby en France ! L’occasion de faire une véritable fête pour la première réception de la saison pour la Colombe.

Pour sa première édition, le Summer Rugby Festival prendra place les vendredi 26 et samedi 27 août 2022 au Stade Michel Bendichou. Le coup d’envoi sera donné à 16h. En plus de la première journée de championnat de la Colombe, l’évènement accueillera un match de pré-saison de rugby à XV, plus de 400 matchs de Rugby à 5 ainsi qu’une multitude d’animations en tout genre. Le SRF 2022, c’est aussi de la musique avec des DJs Locaux et Nationaux, des bandas, des tables de beer pong, des buvettes, des stands partenaires et des animations complètement folles. Pour les plus gourmands, des foodtrucks ainsi qu’un banquet seront présents sur l’évènement.

Du rugby !

Le samedi, participez au plus gros tournoi de rugby à 5 de la région, en partenariat avec le Rugby Five Tonight et la Ligue Occitanie de Rugby. Deux compétitions sont organisées : une féminine et une masculine, avec un nombre d’équipes limité à 100. Les phases de qualification auront lieu de 9h30 à 14h, tandis que les phases finales couronneront les vainqueurs entre 15h et 17h30.

Un match de pré-saison opposant le Coq Léguevinois au Rugby Club St-Sulpice XV se tiendra également le samedi à 18h. Cette opposition, choc entre deux pensionnaires de fédérale 2, s’annonce comme une rencontre de présaison haute en couleur durant laquelle les joueurs se feront leur place pour la saison 2022/2023.

La Fête

Le sport c’est bien, en faisant la fête c’est mieux ! Dès l’ouverture des portes le vendredi à 16h, et en attendant le coup d’envoi de la rencontre face à Carcassonne, un Happy Hour sera mis en place. Le DJ Azema sera au platine le temps de l’après-midi. Wallicorne et Boris & Moris se produiront eux lors de la soirée qui se terminera aux alentours de minuit. DJ Matt Mendez et DJ Bens seront présents le samedi soir pour clôturer le Summer Festival Rugby.

Des bandas défileront un peu plus tôt dans la soirée. De nombreuses animations seront également organisées : beer pong géant, élection du meilleur déguisement, du plus beau mulet et des épreuves surprises !

Summer Rugby Festival

26 et 27 aout

Stade Michel-Bendichou – Colomiers

Pass 2 jours – 26€

Pass 1 jour (vendredi) – 15€

Pass 1 jour (samedi) – 15€