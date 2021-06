Le magazine « Ô la belle vie » s’intéresse à Toulouse !

Partager Facebook

Dimanche 6 juin à 12h55, le magazine de France 3 Occitanie « Ô la belle vie » a rendez-vous à Toulouse et son univers aéronautique.

Cette semaine, « Ô la belle vie » vous embarque à Toulouse, capitale française du spatial et de l’aéronautique. Ville pionnière dans ces domaines, elle concentre à elle seule près d’un quart des emplois européens. Satellites, instruments de géolocalisation et de télécommunication, observations météorologiques, pièces de fusées ou de robots explorateurs, applications numériques, mais aussi nouveaux modèles d’avions…. Ici, des centaines de scientifiques conçoivent depuis des décennies des appareils de haute technologie pour comprendre le ciel, l’explorer, et en valoriser ses atouts.

Sophie Jovillard rencontrera l’astronome géologue Agnès Cousin, adjointe à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP). Elle a notamment participé à l’élaboration de l’appareil SuperCam, installé sur Persévérance. Sur mars, le robot a pour mission d’effectuer une série d’analyses sur le sol, pour y trouver, peut-être, d’anciennes traces de vie.

Elle fera ensuite la connaissance de Vicenta Molinero pour monter à bord d’avions emblématiques exposés dans le musée Aeroscopia, dont l’un des plus fameux : le Concorde !

Sophie s’intéressera aussi à l’univers professionnel d’Agnès et aura le privilège de pénétrer dans la salle des opérations du CNES, le Centre National des Etudes Spatiales. C’est ici que les français, en collaboration avec la NASA, dirigent les opérations sur Mars.

Enfin, Christophe Chaffardon, responsable éducation et médiation scientifique lui montrera comment manier le robot Persévérance grâce à sa réplique de taille réelle à la Cité de l’Espace !

Ô la belle vie, le magazine de découverte de l’Occitanie

Présenté par Sophie Jovillard et diffusé les dimanches à 12h55 sur France 3 Occitanie.

En replay sur occitanie.france3.fr