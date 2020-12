Le phénomène Wejdene en septembre 2021 à Toulouse

Partager Facebook

La chanteuse phénomène de l’année 2020, Wejdene, sera présente à Toulouse, au Bikini, pour un concert le 30 septembre 2021.

Wejdene est la révélation pop de cette année. Elle accède à la notoriété en 2020 avec son titre Anissa, massivement partagé sur le réseau social TikTok et certifié disque de platine. Son premier album, 16, sort la même année.

Véritable phénomène, elle créé le buzz en avril 2020 sur Tiktok en publiant une première vidéo de sa chanson Anissa : plus de 900 000 utilisateurs ont réalisé le défi (reprise des paroles et chorégraphie) en quelques mois. Très vite, son buzz s’exporte sur les plateformes de streaming et elle tourne le clip fin mai. Le titre est certifié disque d’or un mois après, puis disque de platine mi -août.

Elle signe avec le label Caroline, composante d’Universal Music Group, à la mi-juin 2020. Le 19 août, elle sort son quatrième titre, Coco et invite Just Riadh à jouer le rôle de son petit-ami dans le clip. Il effectue le deuxième meilleur démarrage pour une chanson en français sur YouTube, après Au DD de PNL, puis est certifié or le mois suivant.

Wejdene a sorti le 25 Septembre dernier son très attendu premier album, intitulé 16. 12 titres variés, aux influences multiples qui confirment le phénomène et permettent à Wejdene d’asseoir son statut d’artiste. L’album s’est écoulé, à presque 30 000 exemplaires en moins de 3 semaines.

D’ici son passage au Bikini le 30 septembre 2021, Wejdene va continuer de faire parler d’elle. Restez connecté !

Wejdene en concert

Jeudi 30 septembre 2021

Le Bikini

www.lebikini.com