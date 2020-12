Lidl Star Ligue: Aix sur la route du FENIX Toulouse

Partager Facebook

Si ça coince en Ligue Européenne, le FENIX Toulouse veut enchainer en Lidl Starligue avec la réception de Aix ce vendredi 11 décembre au Palais des Sports pour le compte de la 12e journée.

Toulouse enchaine les rencontres. Entre la Coupe d’Europe et le Championnat, les toulousains n’arrêtent pas et vont devoir élever le niveau ce vendredi soir avec la reception de Aix (5e). Cette semaine, le FENIX s’est de nouveau incliné face à Plock en Ligue Européenne mardi et ne compte qu’une victoire dans la compétition.

En championnat, Toulouse retrouve des couleurs avec une victoire à Ivry le semaine dernière mais toujours une 9e place au Classement. Aix a, de son coté, écrasé Nîmes (30-17) . Une bonne chose pour une équipe en quête d’une place européenne cette saison. Le défi est immense pour les toulousains ce vendredi.

Le match entre le FENIX Toulouse et Aix sera en direct sur BeIn Sports 1 ce vendredi 11 décembre à 18H.