Pro D2 : Colomiers reste invaincu à domicile

Jeudi soir, lors de la 13e journée de Pro D2, le Colomiers Rugby s’est offert Grenoble dans un match serré (15-12).

Colomiers à domicile, c’est du costaud. Grenoble était prévenu mais n’a pu rien faire pour changer la donne. Même si. Les grenoblois (11e) voulaient enfin décoller cette saison en championnat mais ce fut difficile. Dans un premier acte haché en raison de fautes à répétition, Colomiers vire rapidement en tête (9-3, 40e).

Par la suite, les locaux commettent toujours pas mal de fautes et Josua Vici prend un jaune. Grenoble revient, et un duel de buteur se met en place. Girard, pour Colomiers, fait le boulot et ne laisse jamais les coéquipiers de Selponi revenir.

Avec ce résultat, Colomiers poursuit sa série de 16 matchs sans défaite à domicile avant un déplacement la semaine prochaine à Montauban pour un derby. Les columérins restent 4e du championnat avec deux matchs en retard.