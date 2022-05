Le Petit Bikini revient pour une saison 2 

Partager Facebook

Mis en place l’été dernier pour attendre le retour des concerts, le Petit Bikini rouvre ses portes le 16 juin pour une saison 2. Et, la programmation est dingue !

Le COVID et ses restrictions avaient obligé, en 2021, au Bikini de s’adapter, d’être créatif et de redoubler d’imagination pour pouvoir continuer à exister. Ce fut le cas avec la création du Petit Bikini, une guinguette en extérieur. En 2022, la salle de Ramonville remet le couvert avec des nouveautés.

L’année dernière, Le Petit Bikini (guinguette extérieure) et le Restaurant (en bord de piscine) avaient cohabité durant tout l’été, aujourd’hui fini le Restaurant et place au Petit Bikini nouvelle formule !

Le lieu va être repensé et la piscine au coeur du projet, une nouvelle carte de grignotages de qualité et de cocktails seront proposés, des animations, des jeux et bien sûr de la musique tout au long de la saison !

Du mercredi au dimanche, venez découvrir Le Bikini aux couleurs de l’été, pour partager un moment convivial et musical.

Tout au long de l’été, Le Petit Bikini vous proposera également une série de pool party et de soirées « club » dans la salle du Bikini, avec notamment : Busy P, Etienne de Crecy, Guts, Dj Kheops (IAM), Yuksek & Radio Nova, The Limiñanas (dj set), Camion Bazar, Infravision (Kendal & Pablo Bozzi), La Gayguette, Plein Phare, Karnage, Regarts, Fall Industry, Vandal Records, Soirées 80’s, 90’s et 2000, Bikini Funky Party, La Détente …

Infos sur le Petit Bikini

Ouvert du Mercredi au Dimanche :

Mercredi : 18h00 >> 01h00

Jeudi / Vendredi / Samedi : 18h00 >> 02h00

Dimanche : 12h00 >> 21h00

Pour en savoir plus : www.lebikini.com