Pour Cannes, 12 films en avant-première au Gaumont Toulouse

Le Cinéma Gaumont Toulouse célèbre le festival de Cannes 2022 avec trois jours et 12 films en avant-première.





Pour la 9ème année, les films de Cannes s’invitent dans les cinémas Pathé et Gaumont pour un weekend riche en émotion placé sous le signe du 7ème art. Cette nouvelle édition, en partenariat avec Brut., sera proposée au Pathé Opéra Premier à Paris, au Gaumont Rennes, au Gaumont Nantes, au Pathé Bellecour à Lyon et au Gaumont Wilson à Toulouse.

Le Programme officiel de cette édition 2022 :

Vendredi 27 mai

14h00 – PLUS QUE JAMAIS d’Emily Atef avec Gaspard Ulliel et Vicky Krieps (Un Certain Regard)

16h45 – L’INNOCENT de et avec Louis Garrel et avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg et Noémie Merlant (Hors Compétition)

19h00 – CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE d’Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne (Cannes Première)

21h30 – AS BESTAS de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs et Denis Ménochet (Cannes Première)

Samedi 28 mai

14h00 – SANS FILTRE de Ruben Östlund avec Woody Harrelson et Harris Dickinson (Compétition Officielle)

17h00 – TORI ET LOKITA de Jean-Pierre et Luc Dardenne avec Alban Ukaj et Tijmen Govaerts (Compétition Officielle)

19h00 – MASCARADE de Nicolas Bedos avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet et Marine Vacth (Hors Compétition)

22h00 – LA NUIT DU 12 de Dominik Moll avec Bastien Bouillon et Bouli Lanners (Cannes Première)

Dimanche 29 mai

13h00 – LEILA ET SES FRÈRES de Saeed Roustaee avec Taraneh Alidoosti (Compétition Officielle)

16h15 – LES AMANDIERS de Valeria Bruni Tedeschi avec Louis Garrel et Suzanne Lindon (Compétition Officielle)

19h00 – DECISION TO LEAVE de Park Chan-Wook avec Tang Wei (Compétition Officielle)

21h45 – BOY FROM HEAVEN de Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom et Fares Fares (Compétition Officielle)

Au programme donc, trois jours de célébration aux couleurs de la sélection cannoise ! Les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai 2022, douze films de la sélection officielle du Festival de Cannes seront proposés dans ces 5 cinémas. Une occasion exceptionnelle pour les cinéphiles de découvrir ces films, presque en même temps que les festivaliers, et pour certains, plusieurs mois avant leurs sorties en salles.

Réservations : cinemaspathegaumont.com