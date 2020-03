Le groupe Tindersticks en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Inde Pop de Tindersticks ce jeudi 12 mars au Metronum de Toulouse.

Après onze albums studio (le dernier, No Treasure but Hope, est sorti fin 2019) et huit musiques de films pour la réalisatrice Claire Denis, l’énergie des tindersticks est toujours là, comme au premier jour. Pourtant, au cours de ces quasiment trente ans de création (le groupe s’est monté en 92 à Londres), leur musique semble avoir voyagé déjà partout : sur des films donc, autour de projets théâtraux, des spectacles de danse, des défilés de mode, avec des orchestres (Nouvelle Philharmonie de Paris), auprès de voix émérites (Lhasa de Sela) ou même dans des musées… Bref, le rock indé pop de Tindersticks se régénère au contact de l’autre, sans jamais se redire. En ouverture, le prolifique compositeur Thomas Belhom.

Tindersticks en concert

Jeudi 12 mars 2020

Le Metronum de Toulouse

COMPLET