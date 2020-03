Avant-Première de Adolescentes au Cinéma ABC Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce jeudi 12 mars 2020, le cinéma ABC à le plaisir de recevoir le réalisateur Sébastien Lifshitz.

Il présente en avant-première ADOLESCENTES, un portrait de la jeunesse et de la France de ces cinq dernières années. Sébastien Lifshitz, avait réalisé en 2012 le très remarqué documentaire Les invisibles.

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. A travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années.

Rendez-vous ce jeudi 12 mars 2020 à 20h pour la projection en avant-première du film suivie d’une rencontre avec le réalisateur.