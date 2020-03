No Money Kids en concert au Connexion Live !

Partager Facebook

Le groupe No Money kids sera en concert au Connexion Live de Toulouse ce jeudi 12 mars 2020.

Après « Hear the Silence », le tandem parisien envoie valser les attentes et trouble nos sens avec une nouvelle aventure sonore captivante. Dans un jeu d’ombre et de lumière, le duo invite à sa table un electro-blues qui puise ses influences dans la pop-culture contemporaine. Avec une guitare maîtresse des lieux, les riffs écorchés ronronnent et se lovent au creux de nappes électroniques vaporeuses.

Inspiré autant par The Kills, Beck où Glass Animals, que la nouvelle scène indie-rock de Lewis Del Mar où Grandson, No Money Kids est le reflet d’une génération « Do-it-yourself » qui se réinvente et s’affranchit des codes, à l’image du nouvel album « Trouble » qui nous plonge dans les frasques de l’homme moderne pour en ressortir plus apaisé.

Rendez-vous ce jeudi 12 mars 2020 pour le concert de No Money Kids à Toulouse !

No Money Kids en concert

Jeudi 12 mars 2020

Connexion Live