Le groupe The Bloody Beetroots débarque au Bikini

Ce vendredi soir, le Bikini recevra le live du groupe The Bloody Beetroots pour notre plus grand plaisir !

Inspiré par son amour de toujours pour le punk rock et la bande dessinée, Sir Bob Cornelius Rifo a lancé The Bloody Beetroots fin 2006 et a donné vie à un son intense et incomparable.

Autoproclamé « moteur de recherche et d’expérimentation impliqué dans une recherche artistique autour de la question de statut des médias », la tête pensante des Bloody Beetroots n’oublie ni la musique (quitte à citer Debussy au même rang que Daft Punk) ni la danse (quitte à provoquer le pogo).

Au cours de ses décennies de carrière musicale, The Bloody Beetroots a été la bande originale de nombreuses émissions de télévision, jeux vidéos et de certains des plus grands festivals de danse du monde… Fer de lance d’une scène électro italienne qui aura embarqué la planète dans une course folle, The Bloody Beetroots a multiplié les coups de mains et les coups de force jusqu’à donner l’impression de contrôler la machine.

Sir Bob Cornelius Rifo, aujourd’hui unique membre du groupe, est de retour sur la scène du Le Bikini et viendra lâcher des grosses basses et des furieux riffs électro.

