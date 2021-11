Abess & Thao nous embarquent avec l’EP « La Casquette et le Bonnet »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les rappeurs Abess & Thao, originaire d’Aveyron, nous délivrent un premier EP de 8 titres « La Casquette et le Bonnet » ce 12 novembre.

On a connu Abess sur un single en compagnie des Toulousains Antes & Madzes. Thao a fait ses premieres gammes avec l’EP Off précédé d’une série de freestyles. Les deux aveyronnais se retrouvent aujourd’hui ensemble sur un projet commun.

Après un premier single Nécessaire sorti le 9 juillet 2021, les deux artistes annoncent travailler sur un projet commun avec la sortie du clip Faux départ (10 sept. 2021) qui cumule aujourd’hui plus de 30 000 vues et streams.

Le succès est là et ils signent chez les toulousains de Maltrack Music. Le dernier single Maintenant sorti en 2 versions (originale et acoustique) enfonce le clou en mettant en avant la diversité des 3 singles, promettant une large palette pour le projet.

La casquette et le Bonnet !

Cet EP comprenant 8 titres est un projet au story-telling bien ficelé, intégrant des interludes créant ainsi un lien entre chaque titre. ABESS & THAO nous emmènent dans un univers mêlant autant frivolité que remise en question. Ils dépeignent ainsi leur quotidien, leur envies, leur doutes, par des écrits incisifs, et des mélodies entrainantes, quelles soient joyeuses ou mélancoliques. Il y a une progression au sein des morceaux de l’EP, les artistes sont tout d’abord insouciants et parlent avec beaucoup d’ironie et d’égo-trip, tandis que la fin du projet montre une certaine prise de conscience et une description de leur quotidien beaucoup plus mélancolique et avec plus de recul.

On peut désormais écouter ce projet sur https://bfan.link/la-casquette-et-le-bonnet

ABESS

Retrouvez tous les liens sur https://abess.fr/

THAO

Instagram : @thao_ig

Facebook : https://www.facebook.com/THA0.fb

TikTok : @thao.tiktok_