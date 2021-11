Partager Facebook

Les 12 et 13 novembre, les Enfoiros fêtent leurs 20 ans au Bascala de Bruguières !

Les Enfoiros ont bien grandi depuis la création de l’association étudiante, mais ils partagent toujours les mêmes valeurs de fraternité et de solidarité, et la même passion pour la musique. C’est pourquoi, afin de célébrer 20 ans d’engagement auprès des plus démunis, 20 générations d’Enfoiros se sont réunies autour d’un projet unique : 3 concerts exceptionnels à l’automne 2021.

Aujourd’hui, ce sont plus de 100 ingénieurs bénévoles qui participent à ce projet au fort enjeu caritatif, en espérant partager énergie, émotion et plaisir à remonter ensemble sur scène.

Ce nouvel élan de générosité sera l’occasion pour ces ingénieurs engagés de se retrouver entre amis après tant d’années de soutien aux Restos du Cœur, et de leur offrir une nouvelle fois une aide précieuse. Au-delà de la bonne humeur communicative, ce sont tous les bénéfices récoltés grâce à ces 3 spectacles qui seront reversés aux Restos du Cœur.

Place aux shows !

Près de 2 400 spectateurs pourront assister à une véritable comédie musicale conçue spécialement pour l’occasion, et seront invités à se laisser porter par les nombreux classiques musicaux réinterprétés par près de 80 artistes bénévoles. Au cours de ce spectacle, vous pourrez retrouver musique, chant, danses, costumes cousus main et décors originaux !

Plus d’un an de préparation aura été nécessaire pour organiser ces concerts d’une qualité semi-professionnelle. Tous les bénéfices récoltés grâce à cet évènement exceptionnel seront, comme à leur habitude, entièrement reversés aux Restos du Cœur.

Une belle histoire

L’association Les Enfoiros de l’INSA est née il y a 20 ans, et a regroupé près de 1000 membres. En 20 ans d’existence nous avons déjà pu reverser plus de 400 000€ aux Restos et 35 tonnes de denrées non périssables !

Rendez-vous les 12 et 13 novembre 2021, dans la salle de spectacles du Bascala pour un concert solidaire, haut en couleurs !

> 20ansenfoiros.org

> https://www.facebook.com/20ansEnfoiros/