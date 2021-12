Le groupe Moderat en concert à Toulouse à l’automne 2022

Partager Facebook

Parfois, la musique est une question de chiffres. Lorsque Modeselektor [Gernot Bronsert + Sebastian Szary] et Apparat [Sascha Ring] décident de ne faire qu’un, c’est avec un trio sublime appelé Moderat. Les bonnes choses viennent toujours par trois et le résultat de cette brillante addition est sans équivoque : personne n’a apporté la musique électronique de Berlin aux quatre coins du monde avec autant de passion et d’enthousiasme que ce groupe.

LA réunion sur scène que l’on attendait aura bien lieu avec trois dates française dont le Bikini à Toulouse le 5 novembre 2022. L’occasion de revivre sur scène la musique de Moderat après un passage sensationnel en 2016.

Réservations sur www.lebikini.com