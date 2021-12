Fabian Ordonez à Toulouse: Gagnez vos places sur Toulouseblog !

Partager Facebook

Le chanteur Fabian Ordonez sera en concert à l’Espace WE de l’Hotel Mercure de Toulouse le 8 décembre prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !





Après le succès de son passage à la Halle aux Grains en février 2020 qui était complète, Fabian Ordonez revient à Toulouse, dans sa ville d’adoption pour un concert à ne pas manquer. Il sera accompagné par deux de ses musiciens : son guitariste et son percussionniste. Mis en lumière par le morceau « Papa » de BigFlo & Oli, il a signé un album avec la maison de disque Polydor « El Padre ».

On y retrouve des reprises magnifiques de NOUGARO ou encore GAINSBOURG, des compositions originales ainsi que des classiques de la musique latine. Le temps a passé mais la voix, le talent, la passion sont intacts. Venez fêtez , chantez et dansez avec lui son grand retour sur scène. Retrouvez-le pour un concert intimiste dans la salle flambant neuve de des espaces We du Mercure Compans Cafferelli.

Toulouseblog vous offre des places pour cet événement !

Fabian Ordonez

Mercredi 8 décembre 2021

AU MERCURE TOULOUSE COMPANS

www.bleucitron.net