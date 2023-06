Le groupe Darkside pour la première fois à Toulouse

Partager Facebook

Le projet de Nicolas Jaar et Dave Harrington, Darkside, sera en concert le 11 juin 2023 au Bikini avec dans les bagages un nouvel album.





Evènement, Darkisde arrive à Toulouse. Le trop rare projet DARKSIDE, initié par le compositeur chilien NICOLAS JAAR et le multi-instrumentiste américain DAVE HARRINGTON est de retour en Europe pour sa première tournée depuis 2014, quand Darkside avait tourné derrière leur album 2013, Psychic. En 2021, le groupe était de retour avec un nouvel album et quelques dates.

En attendant la date toulousaine, on peut se mettre une nouveauté dans les oreilles. Le groupe de Nicolás Jaar et Dave Harrington, Darkside, a sorti nouvel album intitulé Live at Spiral House ce 9 juin sur Matador. Il comprend des sons enregistrés lors de sessions du groupe à Los Angeles au Spiral House. c’est aussi la première fois de Darkside avec le nouveau membre du groupe, le batteur Tlacael Esparza. Un documentaire a même été réalisé pour l’occasion.

Rendez-vous au Bikini ce 11 juin pour découvrir Darkside sur scène !

Réservations : www.lebikini.com